У Харкові в лісі масово "хворіють" і падають дерева

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Веха".

Так, жителька Харкова зняла на відео дерева, які знищують короїди. Через це дерева падають та чіпляються за здорові дерева.

"Здається, я не бачила раніше в лісі так багато хворих дерев. Сосни поїдені короїдами. Жуки знищують відразу по кілька дерев поруч. Падаючи, величезні стовбури хвойних чіпляються за здорові дерева. Падають один на одного", - йдеться в підписі до відео.

На опублікованих кадрах можна помітити безліч комах, що знищують дерева, а також повалені в лісі стовпи.

В коментарях до відео зазначають, що така ситуація не є рідкістю і для інших лісів України, і що до Нового року ліси "зачистять".

"Так у всіх лісах практично. Хтось же оголосив їх заповідниками... Дайте людям зібрати хмиз безкоштовно, зима на носі - зачистять до нового року", - пишуть під відео.

Раніше повідомлялось, що в Харкові спостерігається складна екологічна ситуація, про що свідчить загибель риби у річках. Так, мешканці міста опублікували відео, на якому можна помітити, що у воді плаває мертва риба.

"Коротко про екологію Харкова на цьому відео. Вся риба передохла", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, стан дороги біля метро в Харкові показали у всій красі.

Як повідомляла Politeka, харків'яни потрапили в пастку комунальників.

Також Politeka писала, що у Харкові десятки мільйонів гривень закатають в асфальт.