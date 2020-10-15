У Харкові в лісі масово "хворіють" і падають дерева
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Веха".
Так, жителька Харкова зняла на відео дерева, які знищують короїди. Через це дерева падають та чіпляються за здорові дерева.
"Здається, я не бачила раніше в лісі так багато хворих дерев. Сосни поїдені короїдами. Жуки знищують відразу по кілька дерев поруч. Падаючи, величезні стовбури хвойних чіпляються за здорові дерева. Падають один на одного", - йдеться в підписі до відео.
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На опублікованих кадрах можна помітити безліч комах, що знищують дерева, а також повалені в лісі стовпи.
В коментарях до відео зазначають, що така ситуація не є рідкістю і для інших лісів України, і що до Нового року ліси "зачистять".
"Так у всіх лісах практично. Хтось же оголосив їх заповідниками... Дайте людям зібрати хмиз безкоштовно, зима на носі - зачистять до нового року", - пишуть під відео.
Раніше повідомлялось, що в Харкові спостерігається складна екологічна ситуація, про що свідчить загибель риби у річках. Так, мешканці міста опублікували відео, на якому можна помітити, що у воді плаває мертва риба.
"Коротко про екологію Харкова на цьому відео. Вся риба передохла", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, стан дороги біля метро в Харкові показали у всій красі.
Як повідомляла Politeka, харків'яни потрапили в пастку комунальників.
Також Politeka писала, що у Харкові десятки мільйонів гривень закатають в асфальт.