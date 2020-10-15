У Харкові спостерігається складна екологічна ситуація, про що свідчить загибель риби у річках

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Харків Life".

Так, мешканці міста опублікували відео, на якому можна помітити, що у воді плаває мертва риба.

"Коротко про екологію Харкова на цьому відео. Вся риба передохла", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що мова йде про селище Старий Салтов, що під Харковом.

В коментарях люди пишуть, що цілком можливо, що рибу в цій місцевості просто глушили, і екологія тут ні до чого. Також є думка, що риба могла заразитись певним паразитом.

"Більше схоже, що її глушили, що зробити дуже просто зараз, на жаль", "Був там недавно, ця риба, яка плаває зверху, заражена солітером, це паразит такий глист, через це риба не може зануритися на глибину. Згодом дохне. Це все природно. Тому ніхто рибу не глушив, не бив, не труїв", "Але вона вся в крові, як після глушки", "Поля обробляють страшною хімією і після дощу вона вся у воді", "Це коли? Та була задуха в липні", "Бачу тільки частину пляжу з рибою. А це значить - глушили", "Тільки годину як повернулися, немає нічого подібного!", "Прибоєм збило всю сілетерную рибу", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, стан дороги біля метро в Харкові показали у всій красі.

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