Українська співачка Ольга Полякова, після концерту якої в Харкові спалахнув грандіозний скандал, вирішила поговорити з головою ХОДА Олексієм Кучером

Розмова відбулася онлайн в соціальній мережі Instagram, а її запис опублікований на сторінці співачки, передає Politeka.net. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

Перші чотири хвилини Кучер налаштовував зв'язок, лише після цього почалася розмова по суті.

"3 жовтня в Харкові проходило святкування Дня вчителя, куди я була запрошена гостем. Після цього почався страшний скандал з приводу того, що всі ЗМІ, високопосадовці... стали говорити про те, що на Олю Полякову завели кримінальну справу. Всі мої фанати в жаху! Як же так, матір посадять у в'язницю?! Скажіть, будь ласка, чи є кримінальна справа на Олю Полякову, і від посадової особи такого високого рівня хочу попросити внести ясність", - заявила артистка.

Кучер, у якого, до речі, за спиною виднівся портрет мера Харкова Геннадія Кернеса, почав відповідь з подяки:

"Олечко, спасибі за питання. Кримінальна справа, в принципі, є за цим фактом, але ви не є фігурантом. Я відразу хочу сказати, що стосовно Олі Полякової справи немає. Я вам як юрист і колишній адвокат підтверджую це".

За словами Кучера, міська влада, яка організовувала цей концерт, саме вони повинні відповідати за те, що відбувалося.

Полякова також поцікавилася, чому після концерту, який був дозволений, на неї почалася така масована атака. Тим більше, що, підкреслила вона, зі сцени людей просили надягати маски і дотримуватися дистанції, а поліція не припинила концерт і навіть не склала жодного протоколу на тих, хто ігнорував маски.

"Організатори, перш ніж вас запрошувати й організовувати такий захід, вони повинні були, розуміючи, що ми всі знаходимося в карантинних заборонах певних, все розрахувати і передбачити для того, щоб не було таких скупчень, які ми спостерігали. Пропускаючи на концерт, вони повинні були перевіряти кожну людину, щоб вона обов'язково булав з маскою. Це дуже важливо. Цього всього зроблено не було. Концерти на той момент в Харківській області не були під забороною. Ми ухвалили рішення на комісії, що з 15 числа забороняємо проведення концертів", – пояснив глава ХОДА.

Коли Кучер сказав, що в "помаранчевій" зоні на масових заходах мають право перебувати не більше 20 осіб, Полякова з посмішкою відповіла:

"Боже! Кошмар! Ми всі здохнемо з голоду!".

Нагадаємо, Степанов звинуватив Полякову в зростанні кількості хворих, співачка не витримала.

Як повідомляла Politeka, харківська влада злякалася незручних питань про концерт Полякової.

Також Politeka писала, що Оля Полякова потрапила в кримінальну справу і записала екстрене звернення.