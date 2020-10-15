Раніше тести робили і контактним особам, але тепер це скасували

У зв'язку зі стрімким поширенням китайського вірусу, все більше харків'ян цікавляться, хто має право на безкоштовні тести на COVID-19

Відповідь на це запитання дала директор Харківського обласного лабораторного центру Любов Махота в ефірі програми "Інформаційний вечір" на телеканалі Simon. Щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця.

За її словами, на даний момент безкоштовне ПЛР-тестування роблять тільки двом категоріям громадян: тим, у кого діагностована пневмонія, і тим, у кого підозра на коронавірус.

"Безкоштовні тести проводяться відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров'я, який дуже часто змінюється. Він динамічний, змінюються протоколи лікування, змінюються стандарти, змінюються підходи до тестування, і, відповідно до останніх змінам, безоплатному тестуванню підлягають особи з пневмонією і підозрілі випадки . Що таке підозра? Це коли сімейний лікар ставить підозру на COVID, направляється екстрене повідомлення в лабораторний центр і присвоюється епідномер", – пояснила Махота.

Тим часом за останню добу на Харківщині лабораторно підтверджено 651 новий випадок зараження вірусом, три людини померли.

Регіон продовжує утримувати другу позицію за кількістю хворих в Україні з цифрою 26913, поступаючись тільки Києву, де 28957 випадків зараження з початку пандемії.

Вірус забрав життя 430 харків'ян. Серед тих, хто став жертвою підступної хвороби, – заслужений артист України Євген Плаксін, якого більшість харків'ян знали як кращого Діда Мороза міста. Його госпіталізували з двосторонньою пневмонією, а через день він помер у лікарні. Йому було 75 років.

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