Вже з четверга, 15 жовтня, у Харкові запрацюють котельні

Відповідне розпорядження підписав секретар Харківської міської ради Олександр Новак, передає Politeka.net з посиланням на сайт мерії.

Тепло піде в лікарні, заклади освіти, інші об'єкти соціально-культурної сфери, а також у житлові будинки.

Раніше генеральний директор комунального підприємства "Харківські тепломережі" Сергій Андрєєв також заявив, що сезон буде починатися з 15 жовтня.

"Якщо температура знижуватиметься нижче за норматив, то почнеться раніше. Якщо температура буде вище, будемо регулювати. Перетоплювати ніхто не буде", – зазначив він.

Андрєєв додав, що в цьому опалювальному сезоні аварійність на тепломережах можлива, але вона помітно знизиться, оскільки найпроблемніші ділянки частково замінені, частково знаходяться в роботі.

Найбільше робіт із заміни та ремонту труб провели в Київському, Слобідському, Шевченківському та Індустріальному районах.

Однак навіть після цього в місті періодично виникають великі прориви.

Зазначимо, що з 1 листопада в Харкові почнуть діяти нові тарифи на тепло і гарячу воду, що будуть меншими на 4%.

Нагадаємо, у Харкові вода залила вулиці, прорив не можуть усунути майже добу.

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