Вже з четверга, 15 жовтня, у Харкові запрацюють котельні
Відповідне розпорядження підписав секретар Харківської міської ради Олександр Новак, передає Politeka.net з посиланням на сайт мерії.
Тепло піде в лікарні, заклади освіти, інші об'єкти соціально-культурної сфери, а також у житлові будинки.
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Раніше генеральний директор комунального підприємства "Харківські тепломережі" Сергій Андрєєв також заявив, що сезон буде починатися з 15 жовтня.
"Якщо температура знижуватиметься нижче за норматив, то почнеться раніше. Якщо температура буде вище, будемо регулювати. Перетоплювати ніхто не буде", – зазначив він.
Андрєєв додав, що в цьому опалювальному сезоні аварійність на тепломережах можлива, але вона помітно знизиться, оскільки найпроблемніші ділянки частково замінені, частково знаходяться в роботі.
Найбільше робіт із заміни та ремонту труб провели в Київському, Слобідському, Шевченківському та Індустріальному районах.
Однак навіть після цього в місті періодично виникають великі прориви.
Зазначимо, що з 1 листопада в Харкові почнуть діяти нові тарифи на тепло і гарячу воду, що будуть меншими на 4%.
Нагадаємо, у Харкові вода залила вулиці, прорив не можуть усунути майже добу.
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Також Politeka писала, що частина Харківщини може залишитися без тепла в холоди: кому не пощастить.