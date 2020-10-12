Водії вирішили не платити за паркування і нарвалися на штрафи

Біля Харківського національного університету ім.Каразіна помітили інспекторів, які залишали водіям припаркованих авто "листи щастя" на лобовому склі, тобто квитанції за неоплачену парковку.

Відповідне відео опублікували в групі "Веха Харків", передає Politeka.net.

"Біля Каразіна всім авто фігачать штрафи за парковку 💵 дороге нині лікування в Шаріте?😁", – йдеться у підписі до публікації.

Такі дії паркувальників викликали різну реакцію харків'ян.

"Супер!", "Краще нехай штормлять тих, хто свій металобрухт паркує перед під'їздами або на газонах", " Я не зрозумію, з яких *** вони там заборонили парковку, якщо паркуватися ніде в принципі?", "Вони не заборонили, вони за неоплату ліплять", – зазначають у коментарях.

Раніше ми розповідали про те, що через неправильне паркування в Харкові розгорівся конфлікт зі стріляниною.

Інцидент стався у дворі на вулиці Старицького, 15.

"П'яні напали на жінку з дітьми через те, що вона під'їхала до під'їзду (висадити літню матір), а чоловік заступився за дружину і дітей, ну і пальнув з травмата. На KIA вирвали водійські двері, алкашню забрала швидка, дітки перелякані", - написали очевидці в соцмережах.

У поліції за фактом хуліганства порушили кримінальну справу. На місці конфлікту оперативники опитали свідків, вилучили речові докази, в тому числі, і пістолет для відстрілу гумових куль.

Винним загрожує від трьох до семи років за ґратами.

Нагадаємо, автохам знайшов спосіб об'їхати харківські затори.

Як повідомляла Politeka, автохами перекрили дорогу швидкій допомозі.

Також Politeka писала, що у Харкові водій потрапив у пастку комунальників разом з авто.