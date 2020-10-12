Водители решили не платить за парковку и нарвались на штрафы

Возле Харьковского национального университета им.Каразина заметили инспекторов, которые оставляли водителям припаркованных авто «письма счастья» на лобовом стекле, то есть квитанции за неоплаченную парковку.

Соответствующее видео опубликовали в группе «ВЕХА Харьков», передает Politeka.net.

«Возле Каразина всем авто фигачат штрафы за парковку 💵 Дорогое нынче лечение в Шарите?😁», – говорится в подписи к публикации.

Такие действия парковщиков вызвали разную реакцию харьковчан.

«Супер!», «Лучше пусть штормят тех, кто свой металлолом паркует перед подъездами или на газонах», «Я не пойму, с каких *** они там запретили парковку, если парковаться негде в принципе?», «Они не запретили, они за неоплату лепят», – отмечают в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что из-за неправильной парковки в Харькове разгорелся конфликт со стрельбой.

Инцидент произошел во дворе на улице Старицкого, 15.

«Пьяные напали на женщину с детьми из-за того, что она подъехала к подъезду (высадить пожилую мать), а муж заступился за жену и детей, ну и пальнул с травмата. На KIA вырвали водительскую дверь, алкашню забрала скорая, детки перепуганы», – написали очевидцы в соцсетях.

В полиции по факту хулиганства возбудили уголовное дело. На месте конфликта оперативники опросили свидетелей, изъяли вещественные доказательства, в том числе, и пистолет для отстрела резиновых пуль.

Виновным грозит от трех до семи лет за решеткой.

Напомним, автохам нашел способ объехать харьковские пробки.

Как сообщала Politeka, автохамы перекрыли дорогу скорой помощи.

Также Politeka писала, что в Харькове водитель попал в ловушку коммунальщиков вместе с авто.