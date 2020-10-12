У мерії вирішили Поки не закривати метро

У зв'язку зі стрімким поширенням китайського вірусу в Харкові вирішили змінити роботу метрополітен

Рішення зменшити інтервали між поїздами метро, щоб не допускати скупчення народу, прийняли на нараді "Посилення протиепідемічних заходів на території міста (Covid-19)", передає Politeka.net з посиланням на місцеві ЗМІ.

Відповідне розпорядження директору КП "Харківський метрополітен" В'ячеславу Стаматіну озвучив перший заступник міського голови Ігор Терехов.

"Транспорт. Де Стаматін? Я тебе зобов'язую зараз прямо, вийшовши з цього залу, ти повинен розробити графік руху поїздів зі скороченим інтервалом. Збільшуй кількість поїздів, не треба, щоб люди чекали на платформах і накопичувалися", – цитує чиновника кореспондент Newsroom.

Крім того, Терехов додав, що влада планує звернутися в Національну поліцію з вимогою посилити контроль за дотриманням масочного режиму в громадському транспорті.

Тим часом обстановка в метро така:

Що стосується шкіл і дитячих садків, то вони в Харкові працюють в штатному режимі до відповідного розпорядження Кабінету Міністрів України.

Раніше ми повідомляли про те, що в харківських маршрутках і громадському транспорті поліцейські перевіряють дотримання правил перевезення під час карантину. Там, де кількість пасажирів перевищує допустимі норми, копи складають протоколи і виписують штрафи водіям.

Однак поки правоохоронці намагаються наводити порядок в транспорті і не перестають закликати людей дотримуватися масочного режиму і соціальної дистанції, самі жителі міста не сприймають їх слова серйозно. Останній приклад – черги з приводу відкриття кількох харківських супермаркетів, відсутність засобів захисту на ринках, а також масові скупчення народу на концертах від кандидатів у мери і депутати, як це було з виступом Ольги Полякової в Новобаварському районі Харкова.

Нагадаємо, харків'яни збунтувалися через "червону" зону.

Як повідомляла Politeka, Кабмін ухвалив нове жорстке рішення щодо карантину, що тепер буде з поїздками.

Також Politeka писала, що українці проходитимуть самоізоляцію по-новому, у МОЗ розкрили деталі.