У мережі показали чергову сумнівну жебрачку у харківському метро

У групі "Харківські Будні" опублікували знімок молодої жінки, яка стоїть на колінах і тримає в руках табличку з проханням про допомогу нібито на лікування дочки, передає Politeka.net.

"Ця безсовісна особа вже багато років "рятує дочку" в переходах метро. Іноді продає повітряні кульки. Не давайте їй нічого, нікого вона не лікує", - підписала знімок користувач Тетяна Пушкаш.

Як виявилося, дівчина – особистість, відома харків'янам. Публікація зібрала більше сотні коментарів, в яких одні жителі міста розповідали, що раніше вже зустрічали цю бідолаху, а другі радять бажаючим допомогти їй витратити ці гроші на більш благі цілі.

"Через таких виродків іншим не дають, хто в натурі потребує", "на ХГ часто сидить біля АТБ", "Бачив її на Рогані, на Холодній Горі, на Олексіївці, на Московському, на Масельського з табличкою на колінах", «Ааа. Так я її бачив і не раз", "молода дівчинка, замість того, щоб сидіти, нехай йде працювати", "Прямо зараз на прольоті стоїть..., плаче", "Ага, робота така", "Знаю її. Вже багато років сидить на колінах і жебракує", "вона член банди жебраків, їх багато по місту", - пишуть очевидці.

Раніше ми розповідали про те, що бажання допомогти бідній, на перший погляд, жінці, яка просила милостиню, закінчилося для харків'янки справжнім потрясінням.

Інцидент стався на сходинках станції метро "Історичний музей", а розповіла про нього сама жінка в соцмережах.

"Сиділа жінка (нормально одягнена, з вигляду не алкоголічка, начебто не п'яна). Я підійшла запитала: чи не погано їй, може, швидку викликати! На що вона сказала, що голодує, сирота і сьогодні день смерті її мами!",– написала Лілія Шмайлова.

Дівчина пішла в найближчий магазин і купила нещасній продуктів: сосиски, хліб, банани, яблука, воду, а потім принесла і віддала жінці. Однак та поколупалася в пакеті і викинула його, а потім далі продовжила прикидатися і тиснути на жалість.

Нагадаємо, карантин залишив без роботи найвідомішу "актрису" Харкова.

Як писала Politeka, чергову "яжматір" прогнали з харківської вулиці.

Також Politeka повідомляла, що харків'янин показав, як обманюють у метро.