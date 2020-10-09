Глава Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер заявив про брак місць для розміщення хворих з коронавірусом

За словами чиновника, щодня в лікарні Харкова надходять від 60 до 90 хворих китайським вірусом, передає "Суспільне" з брифінгу Кучера.

"Для того, щоб нам розмістити цих людей, а є такі, які знаходяться в украй важкому стані, нам необхідно таке ж кількість і виписати. Це як раз є підтвердженням того, що ситуація є критичною", – пояснив він.

Незаповненими залишаються лише ліжка для дітей та вагітних. У цих категоріях захворіли тільки 11 і 9 осіб відповідно. При цьому місць для дітей 500, для вагітних – 110.

У регіоні ж ситуація із захворюваністю погіршується з кожним днем.

"Фактично ми маємо помаранчеву зону. Це фактично. Я повинен сказати, що реально ми навіть не в червоній зоні, а вже в чорній. Заповненість ліжок зараз 100%. Для того, щоб формально перейти в червону зону, нам необхідно 5 днів поспіль мати заповненість за одним критерієм, тільки зараз одного критерію торкаюся, 75%. На сьогоднішній день заповненість 70%", - констатував глава ХОДА.

Він додав, що було проведено нараду, де вирішили посилити контроль за дотриманням масочного режиму і вимог карантину.

Крім того, в області підготують ще три сотні ліжок для хворих. У свою чергу медики спільно з чиновниками підраховують, скільки кисневих точок знадобитися.

Кучер підкреслив, що якщо кількість нових випадків зростатиме такими ж темпами, влада розгляне питання про розгортання ліжок поза лікарнями:

"Розглядається варіант навіть у разі необхідності розгортання ліжок на території немедичних установ. Як ми і тоді говорили, це можуть бути стадіони, це можуть бути палаци, інші приміщення. Тому що, якщо, не дай Бог, будемо мати таку далі динаміку прогресивну, то ми змушені будемо розгортати ліжка навіть в інших приміщеннях".

Як відомо, ще в першу хвилю, навесні, Кучер побував на найбільшому стадіоні Харкова, після чого заявив:

"Ми зараз розглядаємо можливість розгорнути такий госпіталь на нашому "Металісті". Вже ми групою фахівців, в тому числі і лікарів, інспектували стадіон і найближчим часом ми визначимося, чи зможемо ми в тих боксах, які там є (там можна розмістити велику кількість людей), зробити такий госпіталь".

Нагадаємо, харків'яни збунтувалися через "червону" зону.

Як повідомляла Politeka, Кучер налякав харків'ян "червоною" зоною карантину.

Також Politeka писала, що вірус забирає життя харків'ян одного за іншим.