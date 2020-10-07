Стан приміської електричка після того, як з неї вийшли всі пасажири, в черговий раз неприємно зачепив користувачів соцмереж

Кадри з поїзда опублікували в групі "Люботин" у Фейсбуці.

Як видно на записі, люди абсолютно не турбуються про те, яким залишають після себе вагон. На підлозі під сидіннями – недопалки, порожні пляшки, пластиковий посуд, пакети, папір, запльована підлога.

Деякі особливо "охайні" громадяни залишили сміття навіть на сидіннях, не спромігшись забрати його з собою і викинути в найближчу урну.

Під публікацією розгорілася традиційна дискусія на тему "Хто винен?". І, як видно з написаного, далеко не всі читачі схильні звинувачувати в такій поведінці молодь, оскільки були свідками того, як сміття залишають люди старшого віку. Інші ж впевнені в тому, що з таким менталітетом і ставленням до Європи Україна потрапить ще не скоро.

"Кидають і люди похилого віку, чоловік змушує жінку підняти кульок, це ганьба?", "Бачила, як молодий хлопець просив жінку років 60 прибрати за собою сміття з-під сидушки, вона туди при всіх спокійно сміття викинула. Вона йому, типу, йди, куди йшов. Так що це не обов'язково молодь!", "Просто потрібен нагляд і штрафи, великі штрафи, щоб з першого разу було зрозуміло", "сліди тварин", "Тварини так себе не ведуть, так поводяться тільки тварини. Їх, на жаль, дуже багато розвелося", "безкарність", "працівники депо приписки цих електропоїздів змушені прибирати під час Covid-19 весь мотлох і сміття, ризикуючи своїм здоров'ям і здоров'ям сімей. Змусити б цих пасажирів заплатити за проїзд і прибрати за собою", – пишуть в коментарях користувачі.

Раніше ми розповідали про те, що в Люботині третій день горить звалище, а люди задихаються від запаху пластику в повітрі.

Нагадаємо, пасажири електрички влаштували епічну бійку.

Як повідомляла Politeka, з області до Харкова пустять електричку для дітей.

Також Politeka писала, що в Харкові паралізували рух автобусів по популярному маршруту.