За 11 років після закриття колись популярний санаторій "Рай-Оленівка" під Харковом перетворився на локацію для фільмів про постапокаліпсис

Здравниця, яка розташована всього за 12 кілометрів від Харкова, була місцем реабілітації хворих, які перенесли операції на органах травлення, а також постраждалих в результаті аварії на ЧАЕС.

Однак у 2005 році санаторій законсервували, а потім, через чотири роки, і зовсім закрили.

Як за ці роки змінився знаменитий заклад, показали в групі "Наш Харків" у соціальній мережі Фейсбук.

На знімках – будівля, де знаходився величезний бювет. Тепер же приміщення, прикрашене мозаїкою, заросло травою і деревами, а всередині – сліди руйнування: зірвана плитка уздовж вікон, розбиті шибки, почорнілі від вогкості стіни.

Раніше в санаторії було п'ять відділень, три з яких – реабілітаційні: гастроентерологічне для дорослих й окремо для матері і дитини, відділення для реабілітації хворих, які перенесли операції на органах травлення, відділення для реабілітації чорнобильців і відділення для реабілітації батьків з дітьми, постраждалих в результаті вибуху на Чорнобильській АЕС.

Місце для бальнеологічного курорту вибрали не випадкове: до санаторію прилягав величезний сад у 25 гектарів і парк, а нижче є великий красивий ставок. Сам же санаторій розташований серед змішаного лісу.

Ще трохи фото санаторія зараз від "Мандри Україною".

Користувачі в шоці від побаченого на фотографіях.

"Зараз майже всі санаторії занедбані. Влада тільки чекає, коли воно все завалиться, і під цей шумок продати за безцінь", "Хворих немає. Шишки їздять за кордон на острови, лікуватися, а простолюд проживе і так", "а який був прекрасний санаторій, а природа, просто райський куточок! Дуже шкода!", "А я в ньому відпочивала з дитиною в 1990 році за безкоштовною путівкою. Мама відпочивала в 1995 році.Це був шикарний санаторій", "Шкода, що тепер простий смертний не може навіть за місцем поїхати відпочити", "всі ноги ведуть до депутатів, все віджали і для себе в кишеню", "Скоро до них додасться Березівські Мініральні води і Роща з Ялинкою, хтось щось робить, щоб все це відродити, ні, грошей немає на реабілітацію і лікування людей, чим більше піде через хвороби, тим краще для пенсійного фонду", – пишуть у коментарях.

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