Рідні та близькі юного курсанта Дмитра Студинського, загиблого у катастрофі Ан-26, поділилися зворушливими спогадами про нього і його життєвий шлях
Сьогодні в Харкові попрощалися з курсантами, загиблими в катастрофі Ан-26, після траурного заходу героя повезли в рідне військове містечко Озерне, пише KHARKIV Today.
Після цього рідні та близькі поспілкувалися з журналістами, згадавши історії про юного курсанта.
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Так, кохана авіатора Олена розповіла, що влітку вони ще встигли з'їздити на море і будували серйозні плани на майбутнє.
"Ми планували, все планували. Чекав, коли трошки підросту, запитував розмір пальця, кільця. Жартував все",- згадує дівчина.
Брат загиблого розповів, що Дмитро був "найслухнянішим, найкрутішим братом у світі".
"Його мрія збулася, він літав і буде літати. Він вчився дуже добре в школі, хороший друг, батьків поважав. Звичайно, він куди хотів, туди і вступив. Вічно нехай літає", - додав родич курсанта.
Рідні зазначили, що Дмитро довго і наполегливо йшов до своєї мети стати авіатором, адже перепоною був поганий зір.
"Він жив у військовому гарнізоні, його батько там працював і він з дитинства бачив, як літаки літають. За станом здоров'я спочатку не проходив, був поганий зір, а потім вступив на штурмана. Він отримував величезне задоволення від того, що літав, що керував літаком. З усіма військовими почестями його ховатимуть на кладовищі. Ми ним пишаємося, любимо його, він залишиться в наших серцях таким", – розповіла представниця сім'ї Студинських.
Нагадаємо, українці попрощалися з офіцерами і курсантами з Ан-26, кадри останнього шляху.
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