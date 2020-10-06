Незважаючи на те, що георгіївська стрічка заборонена в Україні, знаходяться ті, хто демонстративно порушує цей припис

Так, у соцмережі опублікували фото пасажирки в метро Харкова, яка мало того, що їде без маски, так ще й обвішана георгіївськими стрічками. Вони у неї у вухах і на грудях, передає Politeka.net.

"Зустріла в метрополітені, на станції Історичний Музей, ось таку жінку. Що цікаво, на кожній станції зараз поліція, яка контролює, хто заходить в метро. Ось, наприклад, мій чоловік Дмитро Коновалов, вже не перший раз ці "поліцейські" зупиняють, тому що він ходить в мілітарі одязі, і постійно перевіряють документи. Постійно бачу, як діючих військових зупиняють. А ось такі особи спокійно ходять і хоч би що. Ну як так?"– підписала фото автор публікації Олександра Харлан-Коновалова в соціальній мережі Фейсбук?

Користувачі залишили під публікацією 370 коментарів, більшість з яких – засуджуючі.

"Як можна вільно зі стрічками ходити, які заборонені в Україні. І ніхто не притягає до відповідальності. А скільки штрафували людей без маски. А цю сепаратистку ніхто не бачить з силових структур", "Таких любителів стрічок треба за державний рахунок відправляти на тимчасово окуповані території на місяць. Як сподобається, то можуть залишатися", "тут треба робити, як в ОРДЛО з нашою символікою, обірвати їй нах .. з вухами", " Коза драна... І живе на Україні, і повітря наше, український і хліб український. То хто вона? Зрадник і тільки зрадник, вона все зрадила. Куди дивиться поліція та інші контролюючі органи?"– обурюються люди.

Верховна рада України прийняла поправки до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за виготовлення, публічне використання або носіння георгіївської стрічки в Україні 16 травня 2017 року.

Нагадаємо, українка вирішила завезти "русский мир" до Харкова.

Як повідомляла Politeka, харків'янин зчепився з переселенцем через георгіївську стрічку, деталі скандалу.

Також Politeka писала, що мер українського міста похвалився фото маленьких дітей з георгіївськими стрічками.