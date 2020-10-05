Пам'ятник воїну-інтернаціоналісту заввишки два метри хочуть поставити в Дергачівському районі Харківської області

На його створення та встановлення Слатинська селищна рада планує витратити 160 тисяч гривень, а відповідний тендер опублікований на сайті державних електронних закупівель Prozorro, передає Politeka.net.

У тендерній документації замовник оприлюднив вимоги до композиції воїни. Це має бути потужна фігура, яка завмерла в русі. Права нога солдата повинна бути виставлена вперед, а ліва перебувати позаду.

На думку авторів, ця поза символізує крок назустріч небезпеці:

"Торс воїна повинен бути зафіксований у перехідному контрфорсі, підтверджувати і балансувати рух. Руки повинні бути розставлені досить широко, що надає фігурі монументальності і ваги. У правій руці воїн тримає автомат, а в лівій – шолом".

На солдаті буде дуже деталізована військова форма.

За інформацією KHARKIV Today, розміститься скульптура на плиті, що імітує кам'янисту місцевість Афганістану.

Підставку прикрасить напис "Воїнам-інтернаціоналістам", покритий рідким сусальним золотом.

Всі роботи необхідно виконати до 1 листопада, а пропозиції по тендеру будуть прийматися до 14 жовтня.

"Воїни-інтенаціоналісти" - радянський пропагандистський термін для позначення військових контингентів соціалістичних країн, а також співробітників органів внутрішніх справ і держбезпеки, які брали участь добровільно або в порядку службової необхідності, у збройних конфліктах на території іноземних держав на стороні режимів, лояльних до СРСР.

У наш час цей термін вийшов з ужитку, оскільки його замінив вислів "воїн-афганець", оскільки через війну в Афганістані з 1979 по 1989 роки пройшло понад 600 тисяч радянських громадян.

Нагадаємо, у Харкові підліток поглумився над прапором України.

Як повідомляла Politeka, школярки осквернили пам'ять воїнів АТО.

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