Харківська область впевнено тримається в трійці лідерів за кількістю хворих на китайський вірус

За останню добу в регіоні виявлено 446 нових випадків зараження, з яких 284 – у Харкові, передає Politeka.net з посиланням на інформацію Харківського лабораторного центру.

Всього з початку пандемії на Харківщині зафіксовано 20964 випадків зараження. Вірус й ускладнення, пов'язані з ним, забрали 375 життів. 4797 осіб одужали, 15792 продовжують боротьбу з хворобою.

Судячи з загальноукраїнської статистики, Харків поступився першістю лише Києву, де 24 736 заражених, і Львівській області. Там показник хворих досяг позначки в 21 294.

Зараз Харків, Люботин, а також Богодухівський, Великобурлуцький, Зачепилівський, Первомайський і Харківський райони включені в "помаранчеву" зону.

Незважаючи на страшну статистику, харківська влада продовжує випробовувати долю і підставляти городян під небезпеку. Яскравий приклад тому – концерт популярної української співачки Ольги Полякової, який відбувся 3 жовтня на стадіоні ДЮСШ №5 у Новобаварському районі Харкова.

Захід став подарунком мера міста Геннадія Кернеса педагогам до Дня вчителя. Сам же чиновник, як відомо, зараз лікується від китайського вірусу в клініці Шаріте в Берліні.

Незважаючи на те, що на вході на стадіон людям роздавали маски, а сама співачка просила їх дотримуватися масочного режиму і соціальної дистанції, більшість глядачів наплювали на застереження і радісно танцювали під "Шльопки", підспівуючи зірці.

На концерт вже відреагував міністр охорони здоров'я Максим Степанов, який попередив, що з таким ставленням до карантину скоро закінчаться ліжка в лікарнях для хворих COVID-19.

Нагадаємо, ситуація з карантином продовжує погіршуватися, термінове попередження МОЗ.

Як повідомляла Politeka, харківські діти через карантин навчаються у дворі.

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