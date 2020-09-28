На Харківщині злочинець убив людину, яка відпочивала на природі, і ще одного поранив-тепер він піде під суд

Про це повідомили в прес-службі обласної прокуратури.

«До суду направлено обвинувальний висновок щодо 53-річного раніше судимого чоловіка за фактом умисного вбивства та незаконного носіння вогнепальної зброї", - йдеться в повідомленні.

Згідно з матеріалами справи, в червні 2020 року житель Барвінківського району спровокував сварку з групою відпочиваючих, які перебували в лісопосадці.

Чоловік вимагав, щоб його відвезли додому, але отримав відмову. Тоді 53-річний зловмисник відкрив вогонь зі зброї по натовпу людей.

В результаті від отриманих поранень загинув 26-річний житель Харківщини. Його 36-річний товариш був госпіталізований.

Тепер чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

До слова, на Харківщині збільшилася кількість летальних випадків.

За даними системи моніторингу поширення епідемії китайського вірусу РНБО України, за 27 вересня померло ще дві людини.

За весь час у Харківській області відомо про 333 летальні випадки від COVID-19.

За добу в Харківській області заразилися китайським вірусом 339 осіб.

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