У п'ятницю, 25 вересня, в Харкові презентували нову систему оплати проїзду в метрополітені

Про це повідомляє Politeka, посилаючись на місцевий ресурс My Kharkov.

За словами першого заступника харківського мера Ігоря Терехова, перший апарат, що дозволяє розплатитися за поїздку в метро банківською карткою, буде працювати в тестовому режимі на станції метро "Держпром".

"Протягом півроку ми встановимо апарати на всіх станціях. Поки - по одному апарату в одному вестибюлі", – пообіцяв чиновник.

Голова Харківського облуправління Ощадбанку Оксана Сороколіта, у свою чергу, додала, що для оплати проїзду необхідно буде прикласти до терміналу платіжну картку або ж смартфон, що підтримує Google Pay, Apple Pay та інші подібні NFC-пристрої. При цьому, комісія за послугу нараховуватися не буде.

Politeka писала, що перевантаженість станцій київського метро втричі перевищує показники країн Європи. Так, згідно з опублікованою інфрмаціі, на одну станцію метро в столиці припадає 56,7 тисяч осіб. У Європі ця цифра значно менша - 20 тисяч осіб.

Крім того, Київський метрополітен відстає від Європи і за кількістю станцій. Незважаючи на те, що забудова міста в основному формувалася вздовж станцій метрополітену, вони всі, як правило, перевантажені. Перевантаженість станцій метрополітену також можна пояснити їх низькою щільністю.

Незважаючи на досить велику площу міста, протяжність Київського метрополітену, в порівнянні з іншими містами, є невеликою. Щільність мережі метрополітену (показник співвідношення довжини лінії метро до площі міста) в українській столиці є приблизно в 5 разів нижчою, ніж у містах країн Європи.

Нагадавши, харків'яни збунтувалися проти перейменування станції метро.

Як повідомляла Politeka, харків'ян приголомшила ідея оплати проїзду в метро по-новому.

Також Politeka писала, що у Києві "дешева альтернатива метро" іржавіє просто неба.