Небезпечно підрізав інший автомобіль і поїхав

У Харкові водій на елітній іномарці небезпечно "дрифтував" у центрі міста

Про це передає Politeka, посилаючись на повідомлення прес-служби патрульної поліції Харківської області у соцмережі Facebook

У відомстві пишуть, що напередодні в соцмережах з'явилися кілька відеозаписів, на яких Porsche неодноразово порушує ПДР.

Зокрема, на одному з відеозаписів можна помітити, що водій елітної іномарки створив аварійну ситуацію в районі центральної площі Конституції. Porsche підрізав одне з авто, обігнав інші машини і, різко прискорившись, поїхав у бік Павлівської площі.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України ("Хуліганство"). Орієнтування на дану іномарку було передано всім екіпажам Харківської патрульної поліції.

Пізніше стало відомо, що в середу, 23 вересня, поліцейські зупинили автомобіль з порушником. Всі обставини з'ясує слідчо-оперативна група.

Місцеве видання NewsRoom стверджує, що Porsche належить місцевому жителю Глібу Кислякову, 1968 року народження.

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Politeka писала, що 26 серпня двоє з трьох суддів Харківського апеляційного суду, які повинні були розглядати скаргу про закриття судом першої інстанції справи щодо експертів, які встановлювали наявність наркотиків в організмі винуватиці смертельної ДТП в Харкові на Сумській Олени Зайцевої, взяли самовідвід.

Про це повідомила адвокат потерпілих Лариса Матвєєва, яка і звернулася в апеляційну інстанцію через неправомірну ухвалу суду першої інстанції.

Справу відправили на новий авторозподіл. Дату наступного засідання призначать після того, як стане відомий новий склад суду.

Нагадавши, мажорка придумала спосіб скостити термін ув'язнення.

Як повідомляла Politeka, Дронов зважився на радикальний крок заради свободи: "слідом за Зайцевою".

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