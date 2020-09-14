Міськрада Харкова підтвердила, що Геннадій Кернес перебуває на лікарняному

Про це в понеділок, 14 вересня, виданню "Об'єктив" повідомили в міськраді.

Градоначальник перебуває в лікарні з 10 вересня. У той же час, що саме підкосило Кернеса в прес-службі не уточнюють.

Відомо, що обов'язки в даний момент виконує секретар міськради Олександр Новак.

Нагадаємо, що мера Харкова Геннадія Кернеса вже три тижні не бачили на публіці.

"Градоначальник Харкова Геннадій Кернес вже близько трьох тижнів не з'являвся на публіці. Останній раз, коли його бачили на публіці, він брав участь у заходах на День міста, 23 серпня. Як зазначається, за даними джерел видання в медичній сфері міста та правоохоронних органах, мер перебуває в лікарні №17", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що Кернес не відповідає на телефонні дзвінки журналістів. У приймальні мера повідомили, що записатися на прийом до мера зараз не можна через карантин.

Крім того телеграм-канал інформує, що вранці біля будівлі 17-ї міської лікарні журналістами був помічений автомобіль Toyota з номерами "0202" - з такими номерами їздять кілька машин, якими користуються Геннадій Кернес, його охорона і оточення.

Нагадавши, Кернес у жовтні піде під суд: що наробив мер.

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