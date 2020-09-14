У Харкові біля ТРЦ помітили машину на єврономерах, яку зробили нібито під поліцейську
Відповідне фото опублікував у Telegram-канал "ХС Харків".
Замість напису поліція" на автомобілі по-українськи написано "Полюція". В іншому ж машина дуже схожа на поліцейську, з першого погляду її цілком можна прийняти за авто копів.
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Люди поверталися додому з берега Сіверського Дінця та місць відпочинку у Безлюдівці. Як повідомили очевидці, затор починався ще в Васищево, а це близько 20 кілометрів від міста.
До слова, з'явилися подробиці серйозної ДТП за участю швидкої допомоги.
Ціла бригада "швидкої«, вагітна жінка, а також водій і пасажир іномарки травмувалися в результаті ДТП, яке сталося в районі ринку»Барабашово".
Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Відомо, що 26-річний водій автомобіля KIA Optima виїхав на зустрічну смугу, де врізався в машину швидкої допомоги.
Автомобіль "KIA" спалахнув. Пожежу ліквідували рятувальники. В результаті зіткнення травми отримали 52-річний водій швидкої, 21-річний фельдшер і 20-річний медичний працівник.
Нагадавши, Кернес у жовтні піде під суд: що наробив мер.
Як повідомляла Politeka, харківські активісти звернулися в прокуратуру через блокноти і ручки: "зажадали залучити...".
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