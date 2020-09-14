Кількість летальних випадків від китайського вірусу збільшилася в Харківській області
За 13 вересня в регіоні померло 6 осіб.
Про це повідомили в системі моніторингу поширення епідемії вірусу РНБО України.
Всього за час пандемії в Харківській області померло 272 людини.
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До слова, телеведуча з Харківської області захворіла китайським вірусом
Про це Неля Шовкопляс, яка веде "Сніданок з 1+1", повідомила у своєму Instagram.
"Сьогодні з вами в ефірі " Сніданку з 1 + 1" була не зі студії, а по відеозв'язку онлайн. Так, я захворіла COVID-19. Напередодні наприкінці минулого тижня почала себе погано почувати і зробила тест. Почався сильний головний біль і боліло все тіло. Коли і де заразилася - не знаю. Відразу повідомила всім контактним, на роботу і в школу дітей. На щастя, колеги, з якими я була в контакті, вже отримали негативні результати своїх тестів. Сім'я ще проходить тестування", - написала вона.
Неля Шовкопляс уточнила, що знаходиться на самоізоляції під контролем лікаря і дотримується його рекомендацій.
До слова, до Харкова повернувся українець, який 13 років пролежав у лікарні в РФ.
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