Суд над Кернесом в черговий раз перенесли
Геннадій Кернес та його охоронці не з'явилися на судове засідання до Полтавського суду через карантин.
Судове засідання у справі про тортури і позбавлення волі людини було призначено 11 вересня, але обвинувачені не прибули до Полтави, розповіли в прес-службі суду.
Засідання вдев'яте перенесли через неявку учасників процесу у зв'язку з карантином. Нове засідання має відбутися 2 жовтня.
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Раніше ми писали, що пасажири в Харкові відштовхнули автобус від зупинки, щоб почати рух.
Телеграм-канал " ХК " опублікував досить незвичайне відео на якому видно, як четверо чоловіків і одна жінка штовхають автобус.
"Автобусна зупинка на Холодній Горі. Пасажири штовхають автобус", - йдеться в повідомленні.
Потрібно відзначити, що біля автобусної зупинки видно логотип Партії "Блок Кернеса-успішний Харків", який в даній ситуації був не зовсім доречний.
Нагадавши, у Харкові показали, наскільки ретельно готуються до приїзду Зеленського.
Як повідомляла Politeka, Зеленський екстрено вилетів до Харкова: що відомо про ситуацію.
Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова Заява.