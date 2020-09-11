Суд над Кернесом в черговий раз перенесли

Геннадій Кернес та його охоронці не з'явилися на судове засідання до Полтавського суду через карантин.

Судове засідання у справі про тортури і позбавлення волі людини було призначено 11 вересня, але обвинувачені не прибули до Полтави, розповіли в прес-службі суду.

Засідання вдев'яте перенесли через неявку учасників процесу у зв'язку з карантином. Нове засідання має відбутися 2 жовтня.

Раніше ми писали, що пасажири в Харкові відштовхнули автобус від зупинки, щоб почати рух.

Телеграм-канал " ХК " опублікував досить незвичайне відео на якому видно, як четверо чоловіків і одна жінка штовхають автобус.

"Автобусна зупинка на Холодній Горі. Пасажири штовхають автобус", - йдеться в повідомленні.

Потрібно відзначити, що біля автобусної зупинки видно логотип Партії "Блок Кернеса-успішний Харків", який в даній ситуації був не зовсім доречний.

Нагадавши, у Харкові показали, наскільки ретельно готуються до приїзду Зеленського.

Як повідомляла Politeka, Зеленський екстрено вилетів до Харкова: що відомо про ситуацію.

Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова Заява.