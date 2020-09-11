Харків'яни просять міську владу провести дезінфекцію підвалу в будинку
На сайті Харківської міськради зареєстрована петиція, автор якої просить провести дезінфекцію підвалу по вулиці Балакірєва. Причина- з підвалу в квартири мешканців проникають блохи, передає objectiv.tv.
"Блохи лізуть з підвалу в квартиру на 1 поверсі!! Неможливо перебувати в квартирі. Кілька разів зверталася на 1562, безрезультатно!"- повідомляє автор петиції.
Раніше ми писали, що в метро Харкова з дівчиною стався дивний інцидент.
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Повідомляється, що в метро Харкова дівчину покусали клопи. Вони оселилися в лавці, і відразу напали на неї, як тільки вона сіла.
Все це сталося на станції «Пушкінська». Дівчина відразу ж підскочила, і побачила, що по лавці повзають клопи.
На наступний день нога потерпілої почервоніла і сильно опухла.
Нагадавши, харків'янам висунули вимоги, щоб не потрапити в "червону" зону карантину.
Як повідомляла Politeka, у Харківському поїзді п'яний "заєць"намагався задушити провідника, відео.
Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова Заява.