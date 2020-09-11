Харьковчане просят городские власти провести дезинфекцию подвала в доме
На сайте Харьковского горсовета зарегистрирована петиция, автор которой просит провести дезинфекцию подвала по улице Балакирева. Причина – из подвала в квартиры жильцов проникают блохи, передает objectiv.tv.
“Блохи лезут с подвала в квартиру на 1 этаже!! Невозможно находиться в квартире. Несколько раз обращалась на 1562, безрезультатно!”- сообщает автор петиции.
Ранее мы писали, что в харьковском метро с девушкой приключился странный инцидент.
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Сообщается, что в метро Харькова девушку покусали клопы. Они поселились в лавке, и сразу напали на нее, как только она села.
Все это случилось на станции «Пушкинская». Девушка сразу же подскочила, и увидела, что по лавке ползают клопы.
На следующий день нога потерпевшей покраснела и сильно опухла.
Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина.
Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.
Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.