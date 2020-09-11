За добу на Харківщині китайський вірус підтверджений у 280 осіб

Про це повідомили в прес-службі Харківської ОДА.

194-це жителі міста Харкова. По 15 осіб захворіли у Лозівському та Чугуївському, по 11 — Красноградському районі та м.Люботині, 9 — у Харківському, 8 — Куп'янському, 7 — Валківському, 4 — Кегичівському, по 2 — у Дергачівському та Нововодолазькому, по 1 — Богодухівському та Вовчанському районах.

Всього підтверджених випадків за час пандемії 12 112 (+280). Померли 257 (+6), одужали 3 491 (+0) осіб.

В Україні за весь час пандемії померли 3 076 осіб, з них за минулу добу - 53.

До слова, телеведуча з Харківської області захворіла китайським вірусом

Про це Неля Шовкопляс, яка веде "Сніданок з 1+1", повідомила у своєму Instagram.

"Сьогодні з вами в ефірі " Сніданку з 1 + 1" була не зі студії, а по відеозв'язку онлайн. Так, я захворіла COVID-19. Напередодні наприкінці минулого тижня почала себе погано почувати і зробила тест. Почався сильний головний біль і боліло все тіло. Коли і де заразилася - не знаю. Відразу повідомила всім контактним, на роботу і в школу дітей. На щастя, колеги, з якими я була в контакті, вже отримали негативні результати своїх тестів. Сім'я ще проходить тестування", - написала вона.

Неля Шовкопляс уточнила, що знаходиться на самоізоляції під контролем лікаря і дотримується його рекомендацій.

До слова, до Харкова повернувся українець, який 13 років пролежав у лікарні в РФ.

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