У Харкові п'яний водій в'їхав у клумбу біля готелю "Харків"
У ніч з 2 на 3 вересня водій на Porsche врізався в клумбу біля готелю "Харків" в центрі міста.
На місце події приїхала "швидка", а також поліція. За словами очевидців, водій був дуже п'яний і після аварії зняв номери зі свого автомобіля і втік на лавочки недалеко від місця інциденту.
Ольга Бузова вбила наповал кадром з дитинства, такою зірку ще не бачили: "Не схожа на себе"
Спекотна дружина Монатіка забула про пристойності і засвітила пишні форми в глибокому декольте: "Як же приголомшливо"
Блискуча Ані Лорак на весіллі в Нью-Йорку світилася від щастя: "Час починати все спочатку..."
Епідемія вірусу в Одесі: медики масово залишають роботу, зроблено важливу заяву
До слова, двоє суддів, які повинні були розглядати апеляцію у справі Зайцевої, взяли самовідвід.
Про це повідомила адвокат потерпілих Лариса Матвєєва, яка і звернулася в апеляційну інстанцію через неправомірну ухвалу суду першої інстанції.
Справу відправили на новий авторозподіл. Дату наступного засідання призначать після того, як стане відомий новий склад суду.
Нагадавши, мажорка придумала спосіб скостити термін ув'язнення.
Як повідомляла Politeka, Дронов зважився на радикальний крок заради свободи: "слідом за Зайцевою".
Також Politeka писала, що суд пішов на поводу у Зайцевої, мажорка домоглася свого: деталі скандального рішення.