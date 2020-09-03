У Харкові п'яний водій в'їхав у клумбу біля готелю "Харків"

У ніч з 2 на 3 вересня водій на Porsche врізався в клумбу біля готелю "Харків" в центрі міста.

На місце події приїхала "швидка", а також поліція. За словами очевидців, водій був дуже п'яний і після аварії зняв номери зі свого автомобіля і втік на лавочки недалеко від місця інциденту.

До слова, двоє суддів, які повинні були розглядати апеляцію у справі Зайцевої, взяли самовідвід.

26 серпня двоє з трьох суддів Харківського апеляційного суду, які повинні були розглядати скаргу про закриття судом першої інстанції справи щодо експертів, які встановлювали наявність наркотиків в організмі винуватиці смертельної ДТП в Харкові на Сумській Олени Зайцевої, взяли самовідвід.

Про це повідомила адвокат потерпілих Лариса Матвєєва, яка і звернулася в апеляційну інстанцію через неправомірну ухвалу суду першої інстанції.

Справу відправили на новий авторозподіл. Дату наступного засідання призначать після того, як стане відомий новий склад суду.

Нагадавши, мажорка придумала спосіб скостити термін ув'язнення.

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