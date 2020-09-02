На Харківщині зафіксували масовий мор риби

Біля села Грушуваха 1 вересня виявили багато дохлої риби-плотви, карася, окуня, густери, розміром від 4 до 15 см.на одному квадратному метрі води-від 45 до 110 риб, передає Харківський рибоохоронний патруль у Фейсбук.

За словами місцевих жителів, риба почала гинути через відсутність течії, малої глибини і площі каналу Дніпро-Донбас. Також фактором загибелі риби є спекотні погодні умови.

При візуальному обстеженні каналу вода каламутна, зеленого кольору з характерним запахом гнилі. На поверхні води місцями зустрічаються плями темно-зеленого кольору з білим відтінком. На даний момент проводиться розслідування.

Нагадаємо, що під Харковом горить ліс і вогонь перекидається на житлові будинки.

У районі с.Гороб'ївка Харківської області загорівся хвойний ліс на площі 80 га. через вітер вогонь перекинувся і на житлові будинки в селі, передає телеграм-канал "Україна зараз".

Дим від лісової пожежі відчувається вже навіть у Харкові.

Для ліквідації пожежі задіяли авіацію, пожежний потяг та підрозділи ДСНС з усієї області. Гасіння пожежі триває.

Нагадавши, у Харкові показали, наскільки ретельно готуються до приїзду Зеленського.

Як повідомляла Politeka, Зеленський екстрено вилітає до Харкова: що відомо про ситуацію.

Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова Заява.