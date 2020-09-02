На Харківщині зафіксували масовий мор риби
Біля села Грушуваха 1 вересня виявили багато дохлої риби-плотви, карася, окуня, густери, розміром від 4 до 15 см.на одному квадратному метрі води-від 45 до 110 риб, передає Харківський рибоохоронний патруль у Фейсбук.
За словами місцевих жителів, риба почала гинути через відсутність течії, малої глибини і площі каналу Дніпро-Донбас. Також фактором загибелі риби є спекотні погодні умови.
При візуальному обстеженні каналу вода каламутна, зеленого кольору з характерним запахом гнилі. На поверхні води місцями зустрічаються плями темно-зеленого кольору з білим відтінком. На даний момент проводиться розслідування.
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Дим від лісової пожежі відчувається вже навіть у Харкові.
Для ліквідації пожежі задіяли авіацію, пожежний потяг та підрозділи ДСНС з усієї області. Гасіння пожежі триває.
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