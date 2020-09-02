Місцеві жителі почали мобілізацію, щоб допомогти пожежникам гасити вогонь

Горить ліс низовий і верховий, полум'я досягає висоти 11 поверху. Зараз три вогнища пожеж, горять соснові ліси, під загрозою населені пункти. МНС не справляється, передає видання "Жити в Харкові".

Згоріли будинки в селі Гороб'ївка, люди випускають тварин з будинків!

Пожежа йде на нафтобазу. Через Дворічанський район проходить аміакопровід.

Нагадаємо, Чугуївському районі Харківської області горить ліс

Відомо, що пожежа сталася в лісі між селищами Калугине-Башкирівка і Кочеток, повідомляють харків'яни в мережі.

"Оце диверсію влаштував хтось до приїзду Президента",-припускають в телеграм-каналі Харків live.

Крім того, президенту України Володимиру Зеленському поставили незручне питання під час робочої поїздки до Харкова

Президент побував на відкритті навчального комплексу в Пісочині та дитячого садка в Южному, раніше з вертольота оглянув будівництво доріг.

Пізніше приїхав на прес-конференцію, на яку запізнився. Там журналісти запитали у президента, чому він приїжджає на відкриття об'єктів, які починали будувати за бюджетні гроші під час попередньої влади.

Президент не розгубився і пообіцяв закінчити всі об'єкти.

"Ось і живіть на недобудованих об'єктах. Ми хочемо жити і будувати Україну? Мені добудовувати чи морозити харків'ян? Ми будуємо. Якщо ви не бачите... Ви можете їздити по хороших дорогах і говорити, що їх будував хтось, а добудував я. я буду вдячний вам і за це",-різко відповів Зеленський.

Нагадавши, у Харкові показали, наскільки ретельно готуються до приїзду Зеленського.

Як повідомляла Politeka, Зеленський екстрено вилітає до Харкова: що відомо про ситуацію.

Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова Заява.