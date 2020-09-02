Місцеві жителі почали мобілізацію, щоб допомогти пожежникам гасити вогонь
Горить ліс низовий і верховий, полум'я досягає висоти 11 поверху. Зараз три вогнища пожеж, горять соснові ліси, під загрозою населені пункти. МНС не справляється, передає видання "Жити в Харкові".
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Пожежа йде на нафтобазу. Через Дворічанський район проходить аміакопровід.
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Нагадаємо, Чугуївському районі Харківської області горить ліс
Відомо, що пожежа сталася в лісі між селищами Калугине-Башкирівка і Кочеток, повідомляють харків'яни в мережі.
"Оце диверсію влаштував хтось до приїзду Президента",-припускають в телеграм-каналі Харків live.
Крім того, президенту України Володимиру Зеленському поставили незручне питання під час робочої поїздки до Харкова
Президент побував на відкритті навчального комплексу в Пісочині та дитячого садка в Южному, раніше з вертольота оглянув будівництво доріг.
Пізніше приїхав на прес-конференцію, на яку запізнився. Там журналісти запитали у президента, чому він приїжджає на відкриття об'єктів, які починали будувати за бюджетні гроші під час попередньої влади.
Президент не розгубився і пообіцяв закінчити всі об'єкти.
"Ось і живіть на недобудованих об'єктах. Ми хочемо жити і будувати Україну? Мені добудовувати чи морозити харків'ян? Ми будуємо. Якщо ви не бачите... Ви можете їздити по хороших дорогах і говорити, що їх будував хтось, а добудував я. я буду вдячний вам і за це",-різко відповів Зеленський.
Нагадавши, у Харкові показали, наскільки ретельно готуються до приїзду Зеленського.
Як повідомляла Politeka, Зеленський екстрено вилітає до Харкова: що відомо про ситуацію.
Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова Заява.