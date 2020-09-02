У Чугуївському районі Харківської області горить ліс
Відомо, що пожежа сталася в лісі між селищами Калугине-Башкирівка і Кочеток, повідомляють харків'яни в мережі.
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Раніше ми писали, що харківським школярам роздали тонни політичної реклами
1 вересня Харків заполонили зображення Геннадія Кернеса і логотипи Партії "Блок Кернеса — успішний Харків".
Зображення Кернеса вручали школярам різних класів: у молодших - на повітряних кулях і водяних розмальовках, у старших — на блокнотах, екосумках, браслетах і ручках.
Продукцію з політичною рекламою, яку роздають у школах, масово публікували користувачі соцмереж. До нового навчального року учні отримали подарунки під брендом "Блок Кернеса — успішний Харків".
Нагадавши, у Харкові показали, наскільки ретельно готуються до приїзду Зеленського.
Як повідомляла Politeka, Зеленський екстрено вилітає до Харкова: що відомо про ситуацію.
Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова Заява.