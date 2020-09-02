Під час робочої поїздки в Харківську область Президент Володимир Зеленський оглянув з вертольота хід реконструкції доріг

Реконструкція державного та місцевого значення в регіоні здійснюється в рамках національної програми "Велике будівництво", йдеться на сторінці "Офісу Президента України" у Фейсбук.

Українці в коментарях до новини розкритикували дії президента:

"та йому треба через кожні 100 метрів дороги перевіряти товщину асфальту а не милуватися картинкою з висоти займаючись самобичуванням", " Скільки ще триватиме це знебожіння нашого народу взагалі ми на якому шляху прогресу або регресу популізм запряжений в піар вже набрыд зараховано нам таке покарання від Бога в чому ми винні за таке життя", " міг би і з космосу оглянути всю Україну", " Краще нехай подивиться як ліс продовжують рубати. Схеми як Петі працюють на ура", "На Ростов! Давай до свиданья!",- обурилися користувачі Мережі.

Нагадавши, у Харкові показали, наскільки ретельно готуються до приїзду Зеленського.

Як повідомляла Politeka, Зеленський екстрено вилітає до Харкова: що відомо про ситуацію.

Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова Заява.