Президент України Володимир Зеленський з дводенною поїздкою прилетить до Харкова

Відомо, що Зеленський повинен був прилетіти до Харкова вчора, 1 вересня, ввечері.

Сьогодні, 2 вересня, на цілий день у президента запланована насичена програма робочих поїздок і зустрічей глави держави.

До приїзду президента ретельно підготувалися.

Про це повідомляють місцеві жителі в Харківському телеграм-каналі "ВЕХА".

"Перед приїздом Зеленського в Пісочині миють навіть асфальт", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми вже писали, що в Луцьку перед приїздом президента Зеленського військовим наказали вигрібати воду з калюж, які утворилися внаслідок відсутності ремонту дороги.

Військові вигрібали воду з калюж пляшками і листям, таким чином осушуючи болото.

Відомо, що наказ дало командування частини під виглядом ремонту доріг, які не проводилися до того приблизно протягом 20 років.

Нагадаємо, харків'янам висунули вимоги, щоб не потрапити в "червону" зону карантину

Як повідомляла Politeka, у Харківському поїзді п'яний "заєць"намагався задушити провідника, відео.

Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова Заява.