Президент України Володимир Зеленський з дводенною поїздкою прилетить до Харкова
Відомо, що Зеленський повинен був прилетіти до Харкова вчора, 1 вересня, ввечері.
Сьогодні, 2 вересня, на цілий день у президента запланована насичена програма робочих поїздок і зустрічей глави держави.
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До приїзду президента ретельно підготувалися.
Про це повідомляють місцеві жителі в Харківському телеграм-каналі "ВЕХА".
"Перед приїздом Зеленського в Пісочині миють навіть асфальт", - йдеться в повідомленні.
Раніше ми вже писали, що в Луцьку перед приїздом президента Зеленського військовим наказали вигрібати воду з калюж, які утворилися внаслідок відсутності ремонту дороги.
Військові вигрібали воду з калюж пляшками і листям, таким чином осушуючи болото.
Відомо, що наказ дало командування частини під виглядом ремонту доріг, які не проводилися до того приблизно протягом 20 років.
Нагадаємо, харків'янам висунули вимоги, щоб не потрапити в "червону" зону карантину
Як повідомляла Politeka, у Харківському поїзді п'яний "заєць"намагався задушити провідника, відео.
Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова Заява.