У харківському метро з дівчиною трапився дивний інцидент

Повідомляється, що в метро Харкова дівчину покусали клопи. Вони оселилися в лавці, і відразу напали на неї, як тільки вона сіла.

Все це сталося на станції «Пушкінська». Дівчина відразу ж підскочила, і побачила, що по лавці повзають клопи.

Клопы в метро на Пушкинской! Харьков 28.08.2020 В Харькове на ст. М. Пушкинская завелись клопы! Так что будьте внимательны и хорошо смотрите куда вы хотите присесть) Gepostet von Харьков City am Freitag, 28. August 2020

На наступний день нога потерпілої почервоніла і сильно опухла.

Раніше ми писали, що під Харковом підпільний цех незаконно виробляв набори для тестування на китайський вірус.

Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби України.

Працівники податкової міліції ГУ ДФС у Харківській області спільно з обласною прокуратурою виявили факт незаконного виробництва наборів для тестування на наявність китайського вірусу

Відомо, що група харків'ян у 2020 році налагодила підпільне виробництво наборів для тестування на вірус.

Опісля через підставних фізичних осіб-підприємців постачали свій товар до медзакладів. У супровідних документах на продукцію зловмисники відзначали інші (легальні) місця її виготовлення. На підставі судової постанови на провадженні було проведено обшук. Слідчі виявили та вилучили 200 тисяч готових наборів для тестування, а також сировину для виробництва близько 400 тисяч наборів для тестування на суму близько 1,2 млн гривень.

Нагадаємо, харків'янам висунули вимоги, щоб не потрапити в "червону" зону карантину

Як повідомляла Politeka, у Харківському поїзді п'яний "заєць"намагався задушити провідника, відео.

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