У харківському метро з дівчиною трапився дивний інцидент
Повідомляється, що в метро Харкова дівчину покусали клопи. Вони оселилися в лавці, і відразу напали на неї, як тільки вона сіла.
Все це сталося на станції «Пушкінська». Дівчина відразу ж підскочила, і побачила, що по лавці повзають клопи.
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На наступний день нога потерпілої почервоніла і сильно опухла.
Раніше ми писали, що під Харковом підпільний цех незаконно виробляв набори для тестування на китайський вірус.
Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби України.
Працівники податкової міліції ГУ ДФС у Харківській області спільно з обласною прокуратурою виявили факт незаконного виробництва наборів для тестування на наявність китайського вірусу
Відомо, що група харків'ян у 2020 році налагодила підпільне виробництво наборів для тестування на вірус.
Опісля через підставних фізичних осіб-підприємців постачали свій товар до медзакладів. У супровідних документах на продукцію зловмисники відзначали інші (легальні) місця її виготовлення. На підставі судової постанови на провадженні було проведено обшук. Слідчі виявили та вилучили 200 тисяч готових наборів для тестування, а також сировину для виробництва близько 400 тисяч наборів для тестування на суму близько 1,2 млн гривень.
Нагадаємо, харків'янам висунули вимоги, щоб не потрапити в "червону" зону карантину
Як повідомляла Politeka, у Харківському поїзді п'яний "заєць"намагався задушити провідника, відео.
Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова Заява.