Омбудсмен звернулася до правоохоронних органів з вимогою розслідувати конфлікт у селі Андріївка Харківської області, де місцеві жителі вимагають виселити ромів з села

Про це йдеться у публікації на сайті Уповноваженого ВРУ з прав людини, пише ТСН.

"Уповноважений висловлює стурбованість випадком, який мав місце 29 серпня в селі Андріївка, що на Харківщині. Жителі села вийшли на акцію протесту з вимогою виселити циган з населеного пункту. За інформацією ЗМІ, згодом учасники акції вирушили до будинку, де проживають цигани, і намагалися увірватися у двір. У вікна будинку кидали яйця і каміння. Одне з вікон було розбите. Працівникам поліції довелося евакуювати сім'ю циган", - написано в повідомленні.

Уповноважена Людмила Денисова звернулася до поліції та закликала до вжиття всіх можливих заходів з метою належного розслідування вчиненого правопорушення та запобігання насильству, вчиненому на ґрунті ненависті.

У поліції Харківської області заявили, що виділені додаткові сили для посилення охорони громадського порядку і стабілізації ситуації.

Раніше ми писали, що на Харківщині виявлено масштабний склад бойових припасів і зброї.

За інформацією начальника відділу прокуратури області Юрія Ковальова, досудовим розслідуванням встановлено, що в нежитловому приміщенні, розташованому в м.Люботин Харківської області, незаконно зберігаються боєприпаси і зброя.

В ході обшуків, проведених спільно з СУ ГУНП в Харківській області та УСР ГУНП в Харківській області, виявлено склад бойових припасів і зброї загальною вагою близько 3 тонн. Зокрема, виявлено близько 50 ручних протитанкових гранатометів, 200 пострілів до РПГ, понад 470 бойових гранат різних типів, 500 запалів до гранат, 550 гранатометних пострілів, 2 мінометних міни, 4 протипіхотні міни, 3 кг тротилу і 60 тис.патронів різного калібру.

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