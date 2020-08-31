На Харківщині виявлено масштабний склад бойових припасів та зброї

За інформацією начальника відділу прокуратури області Юрія Ковальова, досудовим розслідуванням встановлено, що в нежитловому приміщенні, розташованому в м. Люботин Харківської області, незаконно зберігаються боєприпаси і зброю, передає телеграм-канал Харків live.

В ході обшуків, проведених спільно з СУ ГУНП в Харківській області та УСР ГУНП в Харківській області, виявлено склад бойових припасів і зброї загальною вагою близько 3 тонн. Зокрема, виявлено близько 50 ручних протитанкових гранатометів, 200 пострілів до РПГ, понад 470 бойових гранат різних типів, 500 запалів до гранат, 550 гранатометних пострілів, 2 мінометних міни, 4 протипіхотні міни, 3 кг тротилу і 60 тис.патронів різного калібру.

Раніше ми писали, що марш рівності в Харкові проведуть у форматі автопробігу.

Організатори ХарківПрайд вирішили провести Марш 13 вересня у форматі автопробігу.

"Зараз автоколона-найбезпечніший в умовах карантину формат проведення мирного зібрання. Цей аргумент найбільше вплинув на наше рішення – - повідомляють організатори події. - Поки можна приєднатися до маршу тільки на своїй машині, або залучити друзів і подруг з машиною. Однак ми також думаємо над іншими безпечними активностями для всіх, у кого немає автомобіля".

Марш рівності вперше відбувся в Харкові в 2019 році. Перед цим ультраправі, зокрема члени угруповань» традиція і порядок «і» Фрайкор " здійснили кілька нападів на заходи ХарківПрайду.

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