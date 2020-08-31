Марш Рівності у Харкові проведуть у форматі автопробігу

Організатори ХарківПрайд вирішили провести Марш 13 вересня у форматі автопробігу.

"Зараз автоколона-найбезпечніший в умовах карантину формат проведення мирного зібрання. Цей аргумент найбільше вплинув на наше рішення, - повідомляють організатори події. - Поки можна приєднатися до маршу тільки на своїй машині, або залучити друзів і подруг з машиною. Однак ми також думаємо над іншими безпечними активностями для всіх, у кого немає автомобіля".

Марш рівності вперше відбувся в Харкові в 2019 році. Перед цим ультраправі, зокрема члени угруповань "Традиція і порядок" і "Фрайкор" здійснили кілька нападів на заходи ХарківПрайду.

Місяць тому "традиція і порядок" пообіцяла, що нинішній Марш рівності в Харкові «мирно не закінчиться», зазначає Zmina.

Нещодавно ми писали, що учні кількох класів Харківської гімназії два дні на тиждень навчатимуться дистанційно.

1 вересня в гімназії проводити будуть на прохання батьків, але тільки для учнів 1-х і 11-х класів. Решта відзначать початок навчання в своїх класах.

У старшокласників буде змішане навчання.

Уроки у школярів Харківської гімназії №116 (вулиця Культури, 22) будуть начитатися в різний час, щоб уникнути скупчення людей на вході.

У старшій і середній школі заняття стартуватимуть в один час, проте учням 10-11 класів по вівторках і п'ятницях доведеться вчитися дистанційно - в сервісі Zoom, - повідомили в Харківській міській раді.

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