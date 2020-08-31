Учні кількох класів Харківської гімназії два дні на тиждень навчатимуться дистанційно

1 вересня в гімназії проводити будуть на прохання батьків, але тільки для учнів 1-х і 11-х класів. Решта відзначать початок навчання в своїх класах.

У старшокласників буде змішане навчання, передає Харків Тудей.

Уроки у школярів Харківської гімназії №116 (вулиця Культури, 22) будуть начитатися в різний час, щоб уникнути скупчення людей на вході.

У старшій і середній школі заняття стартуватимуть в один час, проте учням 10-11 класів по вівторках і п'ятницях доведеться вчитися дистанційно - в сервісі Zoom, - повідомили в Харківській міській раді.

Раніше ми писали, що в навчальних закладах "помаранчевої" зони педагоги повинні будуть носити захисний щиток.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Вчителям буде дозволено викладати без маски на обличчі. У той же час в школах "помаранчевої" зони буде рекомендовано носити захисний щиток. Він прозорий і дозволяє передавати емоції, щоб не порушувати освітній процес", – зазначив Ляшко.

Вчителі та учні повинні будуть заходити в школи в масках, але в класах зможуть їх знімати. Переміщатися по школі учні також повинні будуть в масках.

Нагадаємо, харків'янам висунули вимоги, щоб не потрапити в "червону" зону карантину

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