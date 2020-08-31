Ученики нескольких классов харьковской гимназии два дня в неделю будут учиться дистанционно

1 сентября в гимназии проводить будут по просьбе родителей, но только для учеников 1-х и 11-х классов. Остальные отметят начало учебы в своих классах.

У старшеклассников будет смешанная учеба, передает Харьков Тудей.

Уроки у школьников Харьковской гимназии №116 (улица Культуры, 22) будут начитаться в разное время, чтобы избежать скопления людей на входе.

В старшей и средней школе занятия будут стартовать в одно время, однако ученикам 10-11 классов по вторникам и пятницам придется учиться дистанционно - в сервисе Zoom, - сообщили в Харьковском городском совете.

Ранее мы писали, что вучебных заведениях "оранжевой" зоны педагоги должны будут носить защитный щиток.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Учителям будет разрешено преподавать без маски на лице. В то же время в школах "оранжевой" зоны будет рекомендовано носить защитный щиток. Он прозрачный и позволяет передавать эмоции, чтобы не нарушать образовательный процесс", – отметил Ляшко.

Учителя и ученики должны будут заходить в школы в масках, но в классах смогут их снимать. Перемещаться по школе ученики также должны будут в масках.

Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.