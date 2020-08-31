На Харківщині з літаків розкидають вакцину

У вересні в Харківській області проводитимуться заходи щодо пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу, повідомили в ГУ Держпідприємслужби в Харківській області, передає Depo.Харків.

Приманки з вакциною розкидатимуть з літаків над лісовими та польовими угіддями області, за винятком територій, що підпадають під заборону польотів, — територій Барвінківського, Близнюківського, Борівського, Великобурлуцького, Вовчанського, Дворічанського, Ізюмського, Куп'янського, Печенізького районів, а також частини Дергачівського, Чугуївського та Харківського районів.

Фахівці відзначили, що приманка безпечна для людей і тварин, має вигляд невеликих брикетів розміром із сірникову коробку з запахом м'ясо-кісткового борошна.

Раніше ми писали, що міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив, що Харківська область увійшла до переліку регіонів з широким поширенням китайського вірусу.

"Тобто, це ті регіони в яких загалом на всій території області був перевищений показник захворюваності нововиявлених хворих 40 на 100 тисяч населення за 14 днів. І потім на території кожного з цих регіонів були визначені конкретні райони або міста в яких встановлювався різний рівень небезпеки, буде встановлено", - розповів Степанов.

Так, в "жовту" зону з 17 серпня потраплять: місто Харків, Богодухівський, Валківський, Золочівський, Краснокутський, Нововодолазький, Первомайський і чугуївські райони Харківської області.

У "жовтій" зоні забороняється відвідування установ соцзахисту (крім кризових), в яких є літні люди; забороняється робота хостелів; клубам, кафе, ресторанам забороняється працювати з 24:00 до 07:00 (крім доставки їжі і готування на винос); забороняються масові заходи (для 20 і більше осіб) всередині кафе, барів і ресторанів.

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