У харківському метро, незважаючи на стрімке зростання захворюваності на китайський вірус, пасажири їздять без масок

Фото з'явилося в телеграм-каналі h_Харьков.

На фото видно, що з чотирьох людей, що сидять поруч у вагоні, лише у двох маска одягнена за правилами – вона прикриває і ніс, і рот.

Один з пасажирів зрушив її під ніс, а інший повністю проігнорував обов'язковий засіб захисту в громадському транспорті.

Раніше ми писали, що х арьковчани виступили рішуче проти можливого закриття метро в місті.

Вони пригрозили бунтом, як сталося в Тернополі та Луцьку.

Відомо, що якщо Харків опиниться в червоній карантинній зоні, то в місті можуть заборонити роботу громадського транспорту, ТРЦ, ресторанів, кафе, навчальних закладів і дитячих таборів.

У відповідь на це, харків'яни під постом обурилися і заявили, що якщо метро все ж закриють, люди знову залишаться без роботи.

"Якщо закриють метро треба виходити і перекривати дороги, ці тварюки на особистих авто на роботу їдуть їм по*рен то метро", "а упоротие не бояться, що народ вже прозрів?", "Треба як мер Тернополя! У місті приписували червону зону, квитки на потяги не купиш, зупинки проходять потяги не роблять, це було буквально вчора. Сьогодні Тернопіль вже в зеленій зоні", " не можна так. Ми і так тільки починаємо вибиратися з ями. Посилити заходи носіння маски. Але закривати і залишити людей без роботи як то вже не по-людськи", " скільки можна? Тоді прийду з сім'єю ночувати і жити під міськраду!",- пишуть харків'яни.

Нагадаємо, харків'янам висунули вимоги, щоб не потрапити в "червону" зону карантину

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