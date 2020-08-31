В харьковском метро, несмотря на огоромный рост заболеваемости на китайский вирус, пассажиры ездят без масок

Фото появилось в телеграм-канале h_Харьков.

На фото видно, что из четырех людей, сидящих рядом в вагоне, лишь у двоих маска надета по правилам – она прикрывает и нос, и рот.

Один из пассажиров сдвинул ее под нос, а четвертый полностью проигнорировал обязательное средство защиты в общественном транспорте.

Ранее мы писали, что х арьковчане выступили решительно против возможного закрытия метро в городе.

Они пригрозили бунтом, как произошло в Тернополе и Луцке.

Известно, что если Харьков окажется в красной карантинной зоне, то в городе могут запретить работу общественного транспорта, ТРЦ, ресторанов, кафе, учебных заведений и детских лагерей.

В ответ на это, харьковчане под постом возмутились и заявили, что если метро все же закроют, люди снова останутся без работы.

"Если закроют метро надо выходить и перекрывать дороги, эти твари на личных авто на работу едут им по*рен то метро", "А упоротые не боятся,что народ уже прозрел?", "Надо как мэр Тернополя! В городе приписывали красную зону ,билеты на поезда не купишь, остановки проходящие поезда не делают, это было буквально вчера. Сегодня Тернополь уже в зелёной зоне", "Нельзя так. Мы и так только начинаем выбираться из ямы. Ужесточить меры носения маски. Но закрывать и оставить людей без работы как то уже не по-человечески", "Сколько можно? Тогда приду с семьёй ночевать и жить под горсовет!", – пишут харьковчане.

Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.