У Харкові обурені жителі прилеглих до Коксохіму районів перекрили рух по дорозі

Жителі Харкова-проти Коксохіму, який отруює навколишнє середовище.

"Терпіти шкідливі викиди більше немає сил. Вимагають закрити підприємство", передає Веха в телеграмі.

Раніше ми писали, що харків'яни скаржаться на сморід в окремих районах міста

У харківських пабліках і каналах в телеграмі - десятки скарг.

Харків'яни у своїх припущеннях пов'язують неприємний хімічний запах з викидами коксохіму.

"Щільно закриті вікна і двері не допомагали. Неможливо було зробити нормальний вдих. Нудотний солодкувато-смердючий, їдкий запах викликав першіння, кашель до сліз. На відкритому повітрі в другу ніч поставили миску з чистою водою. На ранок вода покрилася блідо-рожевою плівкою. Це все в легенях",-написали в телеграм-каналі віха.

Нагадаємо, харків'янам висунули вимоги, щоб не потрапити в "червону" зону карантину

Як повідомляла Politeka, у Харківському поїзді п'яний "заєць"намагався задушити провідника, відео.

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