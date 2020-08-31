У Харкові обурені жителі прилеглих до Коксохіму районів перекрили рух по дорозі
Жителі Харкова-проти Коксохіму, який отруює навколишнє середовище.
"Терпіти шкідливі викиди більше немає сил. Вимагають закрити підприємство", передає Веха в телеграмі.
71-річна Пугачова в короткій сукні з рюшиками приголомшила виглядом: "Пластика це зрозуміло, але..."
Безстрашна Дорофєєва роздяглася до білизни і показала, як треба любити себе: "Давайте кайфувати"
Пенсія з 1 вересня 2020 року: кому призначені нові доплати і надбавки, "по 500 гривень..."
Сяюча Бузова повідомила радісну новину, показавши оголений живіт: "тобі так йде"
Раніше ми писали, що харків'яни скаржаться на сморід в окремих районах міста
У харківських пабліках і каналах в телеграмі - десятки скарг.
Харків'яни у своїх припущеннях пов'язують неприємний хімічний запах з викидами коксохіму.
"Щільно закриті вікна і двері не допомагали. Неможливо було зробити нормальний вдих. Нудотний солодкувато-смердючий, їдкий запах викликав першіння, кашель до сліз. На відкритому повітрі в другу ніч поставили миску з чистою водою. На ранок вода покрилася блідо-рожевою плівкою. Це все в легенях",-написали в телеграм-каналі віха.
Нагадаємо, харків'янам висунули вимоги, щоб не потрапити в "червону" зону карантину
Як повідомляла Politeka, у Харківському поїзді п'яний "заєць"намагався задушити провідника, відео.
Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова заява.