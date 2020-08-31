На Харків насувається спекотна погода
Про це повідомляє Gismeteo.
1 вересня буде ясна погода, температура повітря вночі складе плюс 18 градусів, вдень + 32.
2 вересня також буде ясно. Температура повітря вночі складе + 21, вдень досягне 33.
3 вересня-теж без опадів. Вночі-плюс 23, вдень - плюс 33 градусів.
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До слова, в Харкові обурені жителі прилеглих до коксохіму районів перекрили рух по дорозі
Жителі Харкова-проти коксохіму, який отруює навколишнє середовище.
"Терпіти шкідливі викиди більше немає сил. Вимагають закрити підприємство", передає віха в телеграмі.
Раніше ми писали, що харків'яни скаржаться на сморід в окремих районах міста.
У харківських пабліках і каналах в телеграмі - десятки скарг.
Харків'яни у своїх припущеннях пов'язують неприємний хімічний запах з викидами коксохіму.
"Щільно закриті вікна і двері не допомагали. Неможливо було зробити нормальний вдих. Нудотний солодкувато-смердючий, їдкий запах викликав першіння, кашель до сліз. На відкритому повітрі в другу ніч поставили миску з чистою водою. На ранок вода покрилася блідо-рожевою плівкою. Це все в легенях",-написали в телеграм-каналі віха.
Нагадавши, харків'янам висунули вимоги, щоб не потрапити в "червону" зону карантину
Як повідомляла Politeka, лікарі в Харкові провели унікальну операцію 5-річній дівчинці.
Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова Заява.