Близько 500 осіб на Харківщині вийшли на мітинг проти кількох місцевих родин ромів

Інцидент стався в селі Андріївка Балаклійського району Харківської області.

Будинки ромів закидали камінням і яйцями, передає Суспільне.

Як розповіли в поліції, мирна акція переросла в зіткнення, поліції довелося евакуювати ромів і залучити для забезпечення порядку співробітників райвідділу і бійців спецпідрозділів.

За фактом події силовики відкрили кримінальні провадження за статтями 296 ("хуліганство") і 161 ("порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності") КК України.

Раніше ми писали, що під Харковом підприємці вийшли на акцію протесту.

У Чугуєві кілька десятків людей виступили за скасування обов'язкового впровадження реєстраторів розрахункових операцій для малого бізнесу.

Кілька десятків активістів збиралися в Центральному парку Чугуєва.

Підприємцям доведеться витратити великі гроші для того, щоб впровадити систему контролю. А це, в свою чергу, нібито змусить багатьох повернутися»в тінь".

«Тотальна фіскалізація дрібних підприємців знищує спрощену систему оподаткування. Не повинно бути бар'єрів для розвитку підприємництва. Ми хочемо домогтися, щоб нічого не заважало людям створювати робочі місця. Який сенс ускладнювати життя підприємців, які платять суми податків, які не залежать від суми виручки?» - обурилася харків'янка.

Нагадаємо, харків'янам висунули вимоги, щоб не потрапити в "червону" зону карантину

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