Харків'ян-порушників ловили на станціях метро "Університет", "Держпром", "Історичний музей" і " Площа Конституції"

Цього місяця в харківському метро на пасажирів без масок виписали 46 протоколів.

Про це повідомили в Держпродспоживслужбі в Харківській області.

Контроль за дотриманням правил карантину провели на 20 підприємствах, які займаються перевезенням пасажирів, а також чотирьох станціях метро — "Університет", "Держпром", "Історичний музей" і "Площа Конституції".

"Їжджу нечасто. Перевірок не бачила ніколи. Половина вагона або без маски, або маска під носом. А ось про дотримання дистанції навіть говорити не варто-нерозумно", "І все-одно знаходяться індивіди без маски", " Бюджет же треба поповнювати якось...... а штрафи - це козир нашого уряду", "зате козир багатьох людей не рахуватися з іншими. Носіть маски, не ставте під загрозу життя інших людей, тоді і штрафів не буде", "ті маски, які люди носять в кишенях, в гаманця, сумках і т.д. приносять більше шкоди. У кого проблеми з судинами і свідомість втратити можуть", - обурюються харків'яни в коментарях.

Нагадавши, харків'янам висунули вимоги, щоб не потрапити в "червону" зону карантину

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