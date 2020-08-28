Під Харковом від кулі постраждала 12-річна дитина, яка відпочивала з батьками на озері біля селища Рогань

Батько хлопчика почув звук пострілу і виявив, що син поранений, розповіли у відділі комунікації обласної Національної поліції.

Трагедія сталася під час відпочинку на озері 27 серпня, близько 12 години ранку.

Чоловік оперативно доставив свого сина до лікарні. Після ретельного огляду, лікарі повідомили, що стан дитини задовільний і оперативного втручання не потребує.

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Подія трапилася рано вранці 27 серпня на вулиці Бадаєва, 60. Про це повідомляють очевидці в місцевих телеграм-каналах, оприлюднивши фотознімок одного з поранених сусідів.

Свідки інциденту стверджують, що одному чоловікові і дитині прострелили ногу після сварки, яка розгорілася через гучну музику.

У поліції також відреагували на конфлікт, зазначивши, що наразі слідчо-оперативна група з'ясовує його обставини та вирішує кваліфікацію правопорушення.

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