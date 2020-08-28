Жителі приватного сектора в Харкові вісімнадцять років просять міську владу провести каналізацію

В таких умовах живуть жителі приватного сектора недалеко від Журавляевского водосховища. Житловий масив майже повністю забезпечений системою водовідведення, кажуть, а ось з цим клаптиком району - біда, передає atn.ua.

Харків'яни просять міських чиновників вирішити питання з каналізацією ще з початку 2000-х. але результату не дочекалися.

"Ну, можете собі уявити: 21 століття, так. Каналізації немає. Навколо район оточений дев'ятиповерхівками, житловим комплексом, школою, школою-інтернатом", - каже Тетяна, місцева мешканка.

Раніше ми писали, що в Дніпрі жителі однієї з багатоповерхівок скаржаться на страшний сморід у своїх будинках.

Так, Дніпряни створили петицію, в якій просять міську владу позбавити їх від моторошного смороду в підвалах Будинку.

За словами мешканців будинку, розташованого по вулиці Семафорній, 40 (житловий масив "Північний"), будівля ще досить молода (будинок був зведений в 1985 році), проте існує проблема, яка може стати серйозною загрозою для будинку.

Справа в тому, що вже кілька років каналізаційна система знаходиться в аварійному стані. Всі стоки залишаються в підвалі, підмиваючи і повільно руйнуючи фундамент будинку.

Жителі відзначають, що якщо вчасно не вжити заходів, то вони можуть залишитися без даху над головою.

Також постійне накопичення стокової води в підвалі будинку створює загрозу здоров'ю місцевих. Грибок і сморід від каналізації вже стали постійною проблемою дніпрян. Жителі Дніпра звернулися до влади з проханням терміново вжити заходів щодо ремонту каналізаційної системи.

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