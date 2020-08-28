Жители частного сектора в Харькове восемнадцать лет просят городскую власть провести канализацию
В таких условиях живут жители частного сектора недалеко от Журавляёвского водохранилища. Жилой массив почти полностью обеспечен системой водоотведения, говорят, а вот с этим клочком района - беда, передает atn.ua.
Харьковчане просят городских чиновников решить вопрос с канализацией еще с начала 2000-х. Но результата не дождались.
"Ну, можете себе представить: 21 век, да. Канализации нет. Вокруг район окружён девятиэтажками, жилым комплексом, школой, школой-интернатом", - рассказывает Татьяна, местная жительница.
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Ранее мы писали, что в Днепре жители одной из многоэтажек жалуются на страшную вонь в своих домах.
Так, днепряне создали петицию, в которой просят городские власти избавить их от жуткой вони в подвалах дома.
По словам жильцов дома, расположенного по улице Семафорной, 40 (жилой массив "Северный"), здание еще достаточно молодое (дом был возведен в 1985 году), однако существует проблема, которая может стать серьезной угрозой для дома.
Дело в том, что уже несколько лет канализационная система находится в аварийном состоянии. Все стоки остаются в подвале, подмывая и медленно разрушая фундамент дома.
Жители отмечают, что если вовремя не принять меры, то они могут остаться без крыши над головой.
Также постоянное накопление стоковой воды в подвале дома создает угрозу здоровью местных. Грибок и вонь от канализации уже стали постоянной проблемой днепрян. Жители Днепра обратились к властям с просьбой срочно принять меры по ремонту канализационной системы.
Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина
Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.
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