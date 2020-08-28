У Харкові забив гейзер висотою в 10 метрів - в результаті затопило проспект

Вчора, 27 серпня, в Харкові на проспекті Людвіга Свободи з-під землі забив гейзер висотою 10 метрів, передає телеграм-канал "Труха Харків".

За лічені хвилини частину проспекту підтопило, утворився затор. Через пів години на місце прибули комунальники, вимкнули воду та розпочали ремонтні роботи.

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Відомо, що якщо Харків опиниться в червоній карантинній зоні через різке зростання хворих вірусом, то в місті можуть заборонити роботу громадського транспорту, ТРЦ, ресторанів, кафе, навчальних закладів і дитячих таборів.

Нагадаємо, коли з'явилася інформація про те, що харківське метро можуть знову закрити на карантин, жителі міста і області дали зрозуміти, що терпіти карантинні обмеження вони не хочуть.

Тоді харків'яни під постом обурилися і заявили, що якщо метро все ж закриють, люди залишаться без роботи і в разі закриття метро - харків'яни будуть виходити на вулиці і перекривати дороги на знак протесту.

Нагадаємо, харків'янам висунули вимоги, щоб не потрапити в "червону" зону карантину

Як повідомляла Politeka, у Харківському поїзді п'яний "заєць"намагався задушити провідника, відео.

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