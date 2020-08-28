Під Харковом підприємці вийшли на акцію протесту

У Чугуєві кілька десятків людей виступили за скасування обов'язкового впровадження реєстраторів розрахункових операцій для малого бізнесу, передає objectiv.tv.

Кілька десятків активістів збиралися в Центральному парку Чугуєва.

Підприємцям доведеться витратити великі гроші для того, щоб впровадити систему контролю. А це, в свою чергу, нібито змусить багатьох повернутися «в тінь».

«Тотальна фіскалізація дрібних підприємців знищує спрощену систему оподаткування. Не повинно бути бар'єрів для розвитку підприємництва. Ми хочемо домогтися, щоб нічого не заважало людям створювати робочі місця. Який сенс ускладнювати життя підприємців, які платять суми податків, які не залежать від суми виручки?» - обурилася харків'янка.



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Відомо, що якщо Харків опиниться в червоній карантинній зоні через різке зростання хворих вірусом, то в місті можуть заборонити роботу громадського транспорту, ТРЦ, ресторанів, кафе, навчальних закладів і дитячих таборів.

Нагадаємо, коли з'явилася інформація про те, що харківське метро можуть знову закрити на карантин, жителі міста і області дали зрозуміти, що терпіти карантинні обмеження вони не хочуть.

Тоді харків'яни під постом обурилися і заявили, що якщо метро все ж закриють, люди залишаться без роботи і в разі закриття метро - харків'яни будуть виходити на вулиці і перекривати дороги на знак протесту.

Нагадаємо, харків'янам висунули вимоги, щоб не потрапити в "червону" зону карантину

Як повідомляла Politeka, у Харківському поїзді п'яний "заєць" намагався задушити провідника, відео.

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